Генсек "Мечты" обвинил Европу в несправедливом отношении к Тбилиси

Европейские бюрократы несправедливо относятся к Грузии. Такое заявление сделал Каха Каладзе, мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта".

"Нас интересует наша страна. Мы можем сказать, что к Грузии у них на протяжении нескольких месяцев, лет несправедливое отношение"

– Каха Каладзе

В конце прошлого года генсек "Мечты" заявил, что через год после того, как Грузия отложила переговоры о вступлении в Евросоюз, ей удалось значительно укрепить свой суверенитет.

