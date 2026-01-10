США планируют кибератаки против Ирана – СМИ

The Telegraph: власти США пока не готовы ударить по Ирану военными средствами, однако рассматривают кибератаки в качестве меры поддержки протестов в стране.

Вашингтон рассматривает сценарий кибератак против Ирана на фоне силового подавления антиправительственных протестов в стране, передает газета The Telegraph.

По информации медиа, воздействие на информационную инфраструктуру ИРИ рассматривается как акт возмездия за смерти протестующих. По данным Telegraph, лидеру США Дональду Трампу представили сценарии военного вмешательства, однако в высших кругах Вашингтона считают, что время военной операции пока не пришло.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут предпринять меры против Ирана на фоне гибели протестующих в ходе столкновений с сотрудниками КСИР.