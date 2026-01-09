Вестник Кавказа

Пекин призвал США не использовать РФ и Китай для оправдания претензий на Арктику

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД КНР призвал Вашингтон не связывать свои претензии на Гренландию с Россией и Китаем, которые якобы могут претендовать на остров.

В дипведомстве Китая выступили против использования Вашингтоном темы гипотетической российской или китайской угрозы для оправдания собственных претензий на Арктику. 

"Деятельность Китая в Арктике способствует укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также соответствует международному праву"

– представитель МИД КНР Мао Нин 

Мао Нин подчеркнула, что Арктика является сферой интересов мирового сообщества.

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявил о планах США установить американский контроль над Гренландией. Лидер США мотивировал эти устремления Вашингтона потенциальной угрозой со стороны КНР и РФ, которые якобы могут завладеть островом.

