Кубанские производители справляются с импортозамещением

Государственная поддержка позволила промышленным предприятиям Краснодарского края обеспечить российский рынок 114 новых видов техники и оборудования, разработанных местными конструкторскими бюро для его импортозамещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Конструкторские бюро производителей субсидируем с 2023 года, компенсируя до 95% затрат предприятий на эти цели. За это время поддержали развитие 34 промышленных инженерно-технических центров на общую сумму 332,3 млн рублей"

- и. о. министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько

За три года кубанские производители вывели на рынок 114 новых моделей техники и оборудования, из них 70 – в 2025 году. Это разработки в области беспилотных авиационных систем, машиностроения, станкостроения и радиоэлектроники, которые созданы по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, поведал и.о. министра, передает "АиФ-Юг".

Сейчас кубанские предприятия благодаря такому механизму развития инженерно-технических центров выпускают не просто уникальные изделия, а продукт, который не дублирует, а превосходит зарубежные аналоги по качеству и надежности, доюавил Дмитрий Хмелько.