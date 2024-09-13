Эрдоган призвал население к демографическому взрыву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны воспитывать не менее трех детей, чтобы противостоять демографическим вызовам: многодетность – это неотъемлемая составляющая развития государства, отметил он.

Численность населения Турции должна неуклонно расти, заявил сегодня на открытии выставки, посвященной исламскому искусству, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание гостей выставки к демографическим вызовам, с которыми столкнулась страна в последнее время, напомнив, что неоднократно заявлял о значимости многодетности и назвав сильный институт семьи "неотъемлемой составляющей развития государства", передает АЗЕРТАДЖ.

"Я неоднократно заявлял, что в семьях должно быть не менее трех детей. Мы должны увеличивать численность населения. Лично у меня девять внуков, что является предметом особой радости"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент страны напомнил, что ее правительство объявило наступивший 2026-й год "Годом семьи", посетовав на то, что зачастую даже самые близкие люди выступают против увеличения численности населения, и это вызывает серьезное огорчение.

Вскоре эта ситуация должна измениться, выразил надежду политик.