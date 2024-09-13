Эрдоган призвал население к демографическому взрыву

Численность населения Турции должна неуклонно расти, заявил сегодня на открытии выставки, посвященной исламскому искусству, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер привлек внимание гостей выставки к демографическим вызовам, с которыми столкнулась страна в последнее время, напомнив, что неоднократно заявлял о значимости многодетности и назвав сильный институт семьи "неотъемлемой составляющей развития государства", передает АЗЕРТАДЖ.
"Я неоднократно заявлял, что в семьях должно быть не менее трех детей. Мы должны увеличивать численность населения. Лично у меня девять внуков, что является предметом особой радости"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Президент страны напомнил, что ее правительство объявило наступивший 2026-й год "Годом семьи", посетовав на то, что зачастую даже самые близкие люди выступают против увеличения численности населения, и это вызывает серьезное огорчение.
Вскоре эта ситуация должна измениться, выразил надежду политик.