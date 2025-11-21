Кабардино-Балкария прирастет новыми больницами и поликлиниками

Власти Кабардино-Балкарии планируют в наступившем 2026 году построить и капитально отремонтировать 14 объектов здравоохранения, среди которых больницы, поликлиники и сельские амбулатории.

В скором времени в Кабардино-Балкарии появятся новые и будут капитально отремонтированы больницы, поликлиники, амбулатории и другие объекты здравоохранения, сообщает администрация главы республики.

"В рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" запланировано возведение трех новых амбулаторий: в селах Нижний Куркужин, Сармаково и Черная Речка. Также планируется строительство детской поликлиники в Чегеме и поликлиники в Заюково"

- сообщение

Также в наступившем 2026 году в республике начнется строительство нового хирургического корпуса центральной райбольницы Баксанского района, а в двух его селах появятся модульные женские консультации.

Всего в планах на этот год - капитальный ремонт шести объектов первичного звена здравоохранения, в том числе двух детских поликлиник, центральной районной больницы, межрайонной многопрофильной больницы, а также поликлиники и амбулатории, рассказали в администрации.