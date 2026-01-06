Трамп усомнился в союзниках по НАТО

Президент США выразил сомнение в том, что если ситуация потребует, то союзники по НАТО придут на помощь Штатам.

Союзники США по Североатлантическому альянсу, возможно, не пришли бы на помощь Соединенным Штатам в случае нужды, такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

"Меня просто интересует, пришла ли бы НАТО нам на помощь, если бы они нам понадобились. Не уверен, что они (союзники) сделали бы это"

– Дональд Трамп

Он добавил, что США тратят много денег на НАТО, однако уверенности в том, что союзники окажут поддержку нет.