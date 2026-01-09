Землетрясение произошло ночью в 100 км от Баку

В Азербайджане в ночь на понедельник было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в районе города Шемаха в двух часах езды от Баку.

Сейсмологи зарегистрировали ночное землетрясение в районе Шемахи в Азербайджане, следует из данных Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук АР (НАНА).

Подземные толчки случили в 03:07 по местному времени в 9 км к югу от станции Пиргулу в районе Шемахи – примерно в 120 км от азербайджанской столицы.

Эпицентр толчков залегал на глубине 8 км, магнитуда составила 3, на поверхности землетрясение не ощущалось.

Отметим, что сейсмоактивность в районе Шемахи также фиксировалась 10 января.