Нетаньяху поддержал протестное движение в Иране

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня выразил поддержку массовым протестам в Иране, назвав протестантов героями и пообещав им партнерские связи в случае смены власти в исламской республике.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, выступая на заседании правительства страны, заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией в Исламской республике Иран.

"Демонстрации за свободу распространились по всей стране. Народ Израиля, весь мир восхищаются невероятным героизмом граждан Ирана. Израиль поддерживает их борьбу за свободу и решительно осуждает массовые убийства невинных мирных жителей"

- Биньямин Нетаньяху

Также израильский премьер в своем выступлении от имени всего израильского народа выразил надежду, что персидский народ вскоре освободится от тирании – это станет началом партнерства Израиля и Ирана в построении будущего процветания и мира для обоих народов, - подчеркнул он, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии правительства Израиля.

Ранее мы писали о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани сообщил, что деструктивные силы под видом протестов занимаются насилием и вандализмом ради полной дестабилизации Исламской Республики, призвав к четкому разделению гражданских протестов против тяжелой экономической ситуации в стране и организуемых под их прикрытием беспорядков, нацеленных на разжигание гражданской войны. Также он отметил: иранские спецслужбы уже установили ключевые центры организации беспорядков, часть организаторов под стражу, за другими в скором времени придут силовики.

В то же время президент США Дональд Трамп накануне вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану. Пентагон уже составил планы по нападению на охваченный беспорядками Иран, они лежат на столе у Трампа. За ним лишь остается решение, когда и какой именно план атаки задействовать для удара по Исламской Республике, пишут американские СМИ. Все они делятся на два типа: в одних предлагается ударить только по военным объектам в Иране, другие планируют ракетно-бомбовые атаки на структуры правительства ИРИ.