В России выступит государственная хоровая капелла Абхазии

Государственная хоровая капелла Абхазии собирается на гастроли в Россию, сообщили сегодня в Минкульте страны.
Капелла представит свою концертную программу "Музыкальные мосты Абхазии и России", которую смогут увидеть гости и жители Москвы и Нижнего Новгорода, передает Sputnik Абхазия.
Уже 16 января абхазские артисты примут участие в Рождественском хоровом соборе, который пройдет в Нижнем Новгороде, а 19 января дадут концерт в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
В программу их выступления войдут сочинения абхазской, русской и зарубежной хоровой музыки, в том числе абхазские народные песни "Песня о скале" и "Песня ранения", написанные Нодаром Чанба.
Дирижер капеллы - Барас Куджба, ее хормейстер - Мадина Чачхалия, говорится в сообщении.