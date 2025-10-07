В России выступит государственная хоровая капелла Абхазии

В скором времени в двух городах России с гастролями выступит государственная хоровая капелла Абхазии – концерты абхазских артистов смогут увидеть жители и гости Москвы и Нижнего Новгорода.

Государственная хоровая капелла Абхазии собирается на гастроли в Россию, сообщили сегодня в Минкульте страны.

Капелла представит свою концертную программу "Музыкальные мосты Абхазии и России", которую смогут увидеть гости и жители Москвы и Нижнего Новгорода, передает Sputnik Абхазия.

Уже 16 января абхазские артисты примут участие в Рождественском хоровом соборе, который пройдет в Нижнем Новгороде, а 19 января дадут концерт в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

В программу их выступления войдут сочинения абхазской, русской и зарубежной хоровой музыки, в том числе абхазские народные песни "Песня о скале" и "Песня ранения", написанные Нодаром Чанба.

Дирижер капеллы - Барас Куджба, ее хормейстер - Мадина Чачхалия, говорится в сообщении.