На Ставрополье в асфальт предложили добавлять пластиковые отходы

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) смогли получить асфальтобетон с добавлением в состав пластиковых ПЭТ отходов.
"Технология является безопасной и даже экологически предпочтительной. ПЭТ после термохимического преобразования становится частью битумного вяжущего и не выделяется в окружающую среду в процессе эксплуатации дороги. Он находится в связанном состоянии внутри структуры асфальта"
– авторы исследования
Дороги с пластиком помогут снизить количество мусора на свалках, а также будут обладать высоким качеством – такой асфальтобетон лучше сохраняет форму как при высоких, так и при низких температурах.
В СКФУ отметили, что новое оборудование для изготовления смеси битума с ПЭТ может появиться на действующих асфальтобетонных заводах в ближайшем будущем.