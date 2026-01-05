На Ставрополье в асфальт предложили добавлять пластиковые отходы

Ученые СКФУ разработали технологию, которая позволит улучшить экологию и качество дорог – они предлагают добавлять в асфальт пластик.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) смогли получить асфальтобетон с добавлением в состав пластиковых ПЭТ отходов.

"Технология является безопасной и даже экологически предпочтительной. ПЭТ после термохимического преобразования становится частью битумного вяжущего и не выделяется в окружающую среду в процессе эксплуатации дороги. Он находится в связанном состоянии внутри структуры асфальта"

– авторы исследования

Дороги с пластиком помогут снизить количество мусора на свалках, а также будут обладать высоким качеством – такой асфальтобетон лучше сохраняет форму как при высоких, так и при низких температурах.

В СКФУ отметили, что новое оборудование для изготовления смеси битума с ПЭТ может появиться на действующих асфальтобетонных заводах в ближайшем будущем.