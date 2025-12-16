СКФО вошел в число лидеров России по росту турпотока – АТОР

Крым и республики Северного Кавказа стали лидерами России по приросту туристического потока за год, сообщили в АТОР.

Регионы России, которые по итогам 2025 года оказались лидерами по приросту потока туристов, перечислила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Безусловным лидером по приросту турпотока стал Крым — спрос на него увеличился почти на 67%. Также прирост наблюдался в республиках Северного Кавказа, Санкт-Петербурге, Калининградской области"

– Майя Ломидзе

Она добавила, что запуск аэропорта Симферополя мог бы как минимум на 15% увеличить турпоток в Крым.

Также глава АТОР назвала регион, который в минувшем году недосчитался туристов – им стал Краснодарский край. Турпоток упал на 15%, основной причиной этому стала ситуация с разливом мазута в районе Анапы, передает ТАСС.