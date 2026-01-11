Ереванский аэропорт не принял авиарейс из Вены

Сегодня утром из-за сложных погодных условий в столице Армении авиарейс Вена-Ереван приземлился в Тбилиси, а экипаж австрийского авиалайнера компании Austrian Airlines предложил пассажирам добираться до места назначения за свой счет.

Ереванский аэропорт "Звартноц" сегодня утром из-за плохих погодных условий не смог принять самолет авиакомпании Austrian Airlines, прибывший из Вены, и авиалайнер пошел на посадку на запасной аэродром в Тбилиси, стало известно сегодня вечером.

"Самолет в 5 утра должен был приземлиться в Ереване, но приземлился в Тбилиси. При этом самолеты, прибывающие в Ереван из других городов, приземлялись в Ереване без каких-либо проблем"

- пассажир самолета

Экипаж австрийского авиалайнера несколько часов без объяснений держал дверь самолета закрытой, а спустя три часа объявил, что пассажирам придется либо добраться до Еревана самостоятельно, либо вернуться в Вену, рассказали летевшие этим рейсом пассажиры, передает NEWS.am.

Как пояснили сами авиаторы, их рабочее время закончилось, поэтому самолет в Ереван не полетит, а вернется в аэропорт вылета.

В аэропорту Тбилиси пассажиров самолета никто не встречал - ни один представитель авиакомпании не связался с ними, а сотрудники аэропорта не предложили ни воды, ни еды, ни размещения в гостинице, посетовали пассажиры.