Британского посла вызвал МИД Ирана

В Иране возмущены инцидентом с флагом, который произошел возле посольства страны Лондоне. В связи с этим посол Соединенного Королевства был вызван в МИД ИРИ.

МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране из-за ситуации, произошедшей в минувшие выходные в Лондоне. Об этом пишут 12 января иранские средства массовой информации.

Причиной вызова дипломата стал инцидент с флагом. Накануне неизвестный сорвал его со с балкона посольства во время акции, проходящей возле здания дипмиссии.

По данным агентства Tasnim, в МИД выразили протест британскому дипломату в связи с тем, что была допущено осквернение флага Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух протестующих, пробравшихся на территорию посольства. Один из них сорвал флаг Ирана.