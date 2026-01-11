Узбекистан открывает три новых дипмиссии в США

Три новых консульства Узбекистана в скором времени заработают в Чикаго, Сан-Франциско и Вашингтоне, также власти страны планируют запустить прямые авиарейсы в Калифорнию и Флориду.

Вскоре в США заработают еще три консульства Узбекистана – в рамках масштабной дипломатической экспансии в США к действующим посольству в Вашингтоне и генконсульстве в Нью-Йорке прибавятся консульства страны в Чикаго, Сан-Франциско и Вашингтоне, сообщил посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков.

Расширение дипмиссий за океаном совпадает с запуском безвизового режима, запущенного узбекскими властями для граждан США с 2026 года, отметил посол, передает Podrobno.uz.

Еще одно новшество, которое может появиться в транспортной сфере - география полетов из Узбекистана может расшириться до Калифорнии и Флориды. На сегодняшний день Узбекистан с пятью авиарейсами в Нью-Йорк в неделю остается единственным авиационным хабом в регионе, имеющим прямую связь с Америкой. Сейчас авиавласти страны рассматривают возможность запуска прямых перелетов на западное побережье и юг страны - в Калифорнию или Флориду.

Также Узбекистан начал сотрудничество с телеканалом National Geographic, который снимет в стране документальный сериал о туризме, который покажет его просторы и специфику международной аудитории.