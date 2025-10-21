SOCAR расширит нефтяной терминал Кулеви в Грузии

Компания SOCAR в этом году начнет работы по расширению терминала Кулеви в Грузии. Завершить их планируется к середине 2027 года.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в этом году планирует начать работы по расширению морского нефтяного терминала Кулеви на Черном море.

В компании отметили, что в 2025 году перевалка в Кулеви составила 2,2 млн т сырой нефти, нефтепродуктов, продукции нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

В прошлом году было одобрено инвестиционное решение по строительству четырех новых резервуаров на 20 тыс куб м каждый, они появятся во вновь планируемом парке резервуаров №7.

"Завершена стадия предварительного инженерного проектирования (Front-End Engineering Design - FEED), а для строительства запущен тендерный процесс"

– SOCAR

В 2026 году на терминале Кулеви начнется строительство нового парка резервуаров, работы планируется завершить к середине 2027 года.

"Одновременно планируется завершить этап выбора концепции новой железнодорожной эстакады и волнолома, а также провести предварительные технико-экономические исследования по строительству третьего причала для погрузки судов"

– SOCAR