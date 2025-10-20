Российская нефть пошла на первый грузинский НПЗ в Кулеви

Нефть из России теперь будет перерабатываться и в Грузии, а именно на первом нефтеперерабатывающем заводе полного цикла в стране – Кулевском.

Грузия начала производить собственные нефтепродукты из российской нефти, сообщает Reuters, ссылаясь на данные LSEG (London Stock Exchange Group).

Российское черное золото поступает на Кулевский НПЗ (Самегрело – Верхняя Сванетия). Это первый НПЗ полного цикла в Грузии. Предприятие принадлежит компании Black Sea Petroleum, его мощность достигает 1,2 млн т/г.

Именно для него предназначается нефть, которая была доставлена на судне Kayseri к терминалу Kulevi Oil Terminal (принадлежит SOCAR). В общей сложности было доставлено 105,3 тыс т нефти Siberian Light, поставщик – Русснефть.

Стоит отметить, что за несколько лет, к 2028 году НПЗ в Кулеви может достичь своей полной мощности – 4 млн т/г.