Вестник Кавказа

Нокаут Топурии признан лучшим в UFC в прошлом году

Нокаут Топурии признан лучшим в UFC в прошлом году
© Фото: соцсети Илии Топурии
Нокаут в исполнении Ильи Топурии признал лучшим в UFC в прошлом году. Эксперты высоко оценили прием, который Топурия провел против Чарльза Оливейры.

Илья Топурия признан автором лучшего нокаута в UFC в 2025 году, сообщается в официальных сетях промоушена. 

Наиболее эффектным завершением поединка стал нокаут против Чарльза Оливейры летом 2025 года. Победа позволила Топурии стать лучшим в легком весе (до 70 кг), а также войти в элитную когорту бойцов, которые взяли пояса в разных весовых категориях. 

Испанский боец с грузинскими корнями прокомментировал свое достижение в несколько самоуверенной манере. По словам Топурии, он намерен сделать самый эффектный нокаут и в наступившем году. 

Ранее стало известно, что российский боец Ислам Махачев может встретиться в октагоне с Ильей Топурией. При этом Махачев заявил, что не намерен биться с Топурией в легком весе, встреча возможно только при условии достижения испанцем полусредней весовой категории.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
495 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.