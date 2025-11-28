Нокаут Топурии признан лучшим в UFC в прошлом году

Нокаут в исполнении Ильи Топурии признал лучшим в UFC в прошлом году. Эксперты высоко оценили прием, который Топурия провел против Чарльза Оливейры.

Илья Топурия признан автором лучшего нокаута в UFC в 2025 году, сообщается в официальных сетях промоушена.

Наиболее эффектным завершением поединка стал нокаут против Чарльза Оливейры летом 2025 года. Победа позволила Топурии стать лучшим в легком весе (до 70 кг), а также войти в элитную когорту бойцов, которые взяли пояса в разных весовых категориях.

Испанский боец с грузинскими корнями прокомментировал свое достижение в несколько самоуверенной манере. По словам Топурии, он намерен сделать самый эффектный нокаут и в наступившем году.

Ранее стало известно, что российский боец Ислам Махачев может встретиться в октагоне с Ильей Топурией. При этом Махачев заявил, что не намерен биться с Топурией в легком весе, встреча возможно только при условии достижения испанцем полусредней весовой категории.