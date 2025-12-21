Детей в Дагестане будут воспитывать на местной музыкальной классике

В Дагестане выпустили первую онлайн-коллекцию фортепианной и вокальной музыки местных авторов – два сборника антологии дагестанской музыки будут использоваться в музыкальных школах региона.

В Дагестане увидела свет первая в истории республики электронная версия сборника произведений местных композиторов: она включает в себя сразу два сборника дагестанской музыки.

"Вышла электронная версия ранее анонсированного сборника фортепианных произведений "Дагестанские композиторы – детям". Это первый проект подобного рода, представляющий собой антологию дагестанской фортепианной и вокально-хоровой музыки"

- Минкульт Дагестана

Электронная версия, включающая в себя фортепианные сочинения Готфрида Гасанова, Наби Дагирова, Мурада Кажлаева, Сергея Агабабова, Сейфуллы Керимова, Ширвани Чалаева, Рамазана Фаталиева и других дагестанских композиторов, будет использоваться для обучения детей в младших, средних и старших классах музыкальных школ, пояснили в ведомстве, передает портал "Это Кавказ".

Сборник позволит обогатить репертуар занятий по фортепиано, а также работе с учащимися детских музыкальных школ музыкальных студий и домашнего музицирования, - поведала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Автор и составитель сборника - председатель Союза композиторов Дагестана Рамазан Фаталиев.