"Ахмат" может расстаться с тунисским защитником

Надер Гандри может в ближайшее время покинуть "Ахмат". Интерес к тунисскому защитнику проявляет ряд клубов Катара.

Защитник футбольного клуба "Ахмат" Надер Гандри может продолжить карьеру в чемпионате Катара.

Контракт тунисца с грозненцами истекает этим летом. Руководство клуба рассчитывают получить за него 250 тыс евро, утверждает "Спорт-Экспресс".

Гандри выступает за "Ахмат" с 2024 года. За это время он провел за грозненцев 63 матча, записав на свой счет пять забитых мячей. На его счету 19 матчей за сборную Туниса.

Турнирная таблица

Первую часть сезона "Ахмат" завершил на 8-м месте в чемпионате России. По итогам 18 туров команда из Грозного набрала 22 очка.