С приходом холодов в Карачаево-Черкесии выросло число заболевших

В Карачаево-Черкесии с наступлением зимних холодов сразу выросло число заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями: эпидемический порог по этим заболеваниям превысил предельную норму на 36%.

С наступлением зимних холодов после новогодних праздников медики в Карачаево-Черкесии (КЧР) зафиксировали более 900 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом – прирост числа заболевших среди взрослого населения составил 55%, следует из данных управления Роспотребнадзора по КЧР.

"В возрастной группе старшего населения (от 15 лет) отмечено превышение эпидпорога на 36%. В самом крупном городе КЧР - Черкесске темпы роста заболеваемости выросли на 62%"

- Роспотребнадзор

Среди заболеваний гриппом медики отмечают преобладание двух типов вирусов – это грипп А (H3N2), известный как "гонконгский" грипп, и грипп A (H1N1), известный как "свиной", передает "Интерфакс".

Также заметно выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, отметили в надзорном ведомстве по региону.