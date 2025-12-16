С приходом холодов в Карачаево-Черкесии выросло число заболевших

С наступлением зимних холодов после новогодних праздников медики в Карачаево-Черкесии (КЧР) зафиксировали более 900 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом – прирост числа заболевших среди взрослого населения составил 55%, следует из данных управления Роспотребнадзора по КЧР.
"В возрастной группе старшего населения (от 15 лет) отмечено превышение эпидпорога на 36%. В самом крупном городе КЧР - Черкесске темпы роста заболеваемости выросли на 62%"
- Роспотребнадзор
Среди заболеваний гриппом медики отмечают преобладание двух типов вирусов – это грипп А (H3N2), известный как "гонконгский" грипп, и грипп A (H1N1), известный как "свиной", передает "Интерфакс".
Также заметно выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, отметили в надзорном ведомстве по региону.