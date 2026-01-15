Темой беседы Байрамова и Рубио стали отношения Баку и Еревана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона и нормализацию отношений Баку и Еревана.

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Темой беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран стали текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация и процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, передает АЗЕРТАДЖ.

Стороны высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения подготовки Хартии стратегического партнерства, а также выразили надежду на согласование и подписание проекта документа в кратчайшие сроки, отметив: определение приоритетов в этом направлении даст дополнительный импульс развитию отношений между двумя странами.

Также Джейхун Байрамов поведал Марко Рубио о работе Азербайджана по нормализации отношений Баку и Еревана и мирных инициативах в этом направлении.

Также стороны обсудили ход реализации инициативы "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Также главы дипведомств двух стран обменялись мнениями по другим вопросам международной повестки.