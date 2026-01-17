Студенты СОГУ смогут официально подрабатывать педагогами

У студентов Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К.Л.Хетагурова появилась реальная возможность заработать "прибавку" к стипендии – они будут получать доплату за работу в школах, даже если не обучаются специальности педагога, сообщили в пресс-службе вуза.
"Студенты СОГУ, обучающиеся по непедагогическим специальностям, но уже работающие в школах, будут получать ежемесячную выплату в размере 7 тысяч рублей"
- пресс-служба СОГУ
Такая мера поддержки, введенная в республике решением главы региона Сергея Меняйло, будет работать при одном условии – если такой студент успешно сдавал промежуточные сессии не менее трех лет подряд, сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.
Такая же ежемесячная выплата уже введена для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки - теперь ее будет получать каждый будущий педагог, добавили в вузе.