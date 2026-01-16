Сирийские курды не намерены распускать коалицию "СДС"

Глава курдской "СДС" в Сирии заявил, что несмотря на подписание соглашения с переходным правительством страны, коалиция продолжит действовать и защищать свои территории.

Командующий курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди заявил, что движение не будет распущено, передает телеканал Al Arabiya.

Накануне стало известно, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и "СДС" подписали соглашение об интеграции.

"Мы приняли условия соглашения, чтобы остановить кровопролитие"

– Мазлюм Абди

Он добавил, что коалиция не распалась и не потерпела поражение, она продолжит "защищать свои территории".

В понедельник Абди посетит Дамаск для завершения работы над соглашением, после чего станут известны его детали.

Отметим, что встреча аш-Шараа и Абди должна была состояться в воскресенье, но была перенесена из-за погодных условий.