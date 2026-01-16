Анкара надеется на успех перемирия Сирии с курдами

Турция выразила надежду на успешную реализацию перемирия между Дамаском и курдскими формированиями, подразумевающего интеграцию последних в сирийское государство.

МИД Турции заявил о надежде на успешное осуществление объявленного накануне президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа перемирия с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС). Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Мы надеемся, что объявленное сегодня президентом Сирии (на переходный период - ред.) Ахмедом аш-Шараа соглашение о прекращении огня и полной интеграции быстро и эффективно продвинет усилия по обеспечению стабильности и безопасности в стране на основе ее территориальной целостности и единства"

– МИД Турции

В министерстве обратили внимание на то, что новая эра для Сирии, отсчет которой ведется с 8 декабря прошлого года, сейчас переживает критический этап. В ведомстве отметили, что она, в то же время, дает стране исключительную возможность прийти к процветающему будущему.

В турецком МИД также надеются, что, осознавая положение дел на местах, все группы и жители Сирии ясно осознают тупиковость терроризма и раскола, которым должны противостоять единство, солидарность и интеграция.

Со своей стороны Турция будет и далее поддерживать усилия правительства Сирии по борьбе с терроризмом, а также помогать реализовать инициативы по восстановлению страны, базирующиеся на инклюзивном подходе и солидарности.