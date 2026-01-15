Турция восстанавливает КПП "Алиджан" – Ереван

Власти Турции ведут восстановление КПП "Алиджан" на границе с Арменией, а руководство Армении проводит аналогичные работы на КПП "Маргара" со своей стороны, рассказал вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.
Говоря о словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в начале нынешнего года планируется совершить символические шаги по открытию границы, Рубинян уточнил, что к полному открытию можно будет подойти только поэтапно.
"Важно действовать осторожно, чтобы не навредить процессу"
– Рубен Рубинян
Вице-спикер также отказался рассказывать подробности о дальнейших планах по открытию границы, пояснив, что, согласно его опыту участия в урегулировании армяно-турецких отношений, лучше дождаться, чтобы какое-то событие произошло, и уже потом предать его огласке, чтобы не навредить процессу.
"Что касается дальнейших событий, позвольте мне пока ничего не говорить, когда наступит время, надлежащим образом обо всем сообщу"
– Рубен Рубинян
Он также напомнил о достигнутой в 2022 году договоренности, согласно которой граница Армении и Турции должна быть открыта для пересечения гражданами третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.