Турция восстанавливает КПП "Алиджан" – Ереван

Турецкая сторона занимается восстановлением КПП "Алиджан" на границе с Арменией, а армянская – КПП "Маргара", заявил Рубен Рубинян

Власти Турции ведут восстановление КПП "Алиджан" на границе с Арменией, а руководство Армении проводит аналогичные работы на КПП "Маргара" со своей стороны, рассказал вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

Говоря о словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в начале нынешнего года планируется совершить символические шаги по открытию границы, Рубинян уточнил, что к полному открытию можно будет подойти только поэтапно.

"Важно действовать осторожно, чтобы не навредить процессу"

– Рубен Рубинян

Вице-спикер также отказался рассказывать подробности о дальнейших планах по открытию границы, пояснив, что, согласно его опыту участия в урегулировании армяно-турецких отношений, лучше дождаться, чтобы какое-то событие произошло, и уже потом предать его огласке, чтобы не навредить процессу.

"Что касается дальнейших событий, позвольте мне пока ничего не говорить, когда наступит время, надлежащим образом обо всем сообщу"

– Рубен Рубинян

Он также напомнил о достигнутой в 2022 году договоренности, согласно которой граница Армении и Турции должна быть открыта для пересечения гражданами третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.