В Табасаранском районе Дагестана заработает крупный молодежный центр

В Табасаранском районе Дагестана в 2027 году откроется крупный туристско-патриотический центр, на базе которого будут проходить молодежные мероприятия республиканского и всероссийского уровней, сообщает пресс-служба районной администрации.

- администрация Табасаранского района

На территории центра площадью в 3,5 га, помимо жилого корпуса и столовой, будут площадка для начальной военной подготовки, плац, полоса препятствий, и, конечно, инфраструктура для досуга - глэмпинг-центр, шатры для проведения форумов, амфитеатр и зоны гостевых домов, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Будет и территория для спорта и общения - футбольное поле, смотровая и костровая зоны, а также беседки, - добавили в райадминистрации.

Проект уже получил поддержку руководства республики и Росмолодежи, - добавили в администрации района.