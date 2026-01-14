Палестинский национальный комитет управления Газой провел первое заседание

Новый административный орган, созданный для управления сектором Газа, – Палестинский национальный комитет управления Газой – сегодня провел первое заседание, на котором был озвучен его полный состав.

В Каире состоялось первое заседание Палестинского национального консультативного комитета управления сектором Газа, участники которого приняли его первую декларацию, был также озвучен его полный состав – 12 человек, передают египетские СМИ.

В составе структуры будут действовать палестинские технократы: в зоне их ответственности будут такие сферы, как экономика и промышленность, торговля, образования и телекоммуникации, сельское хозяйство и здравоохранение, а также обеспечение безопасности в Газе.

Ранее СМИ уже приводили список чиновников, которые будут работать в комитете. Теперь же стало известно, что в составе временных властей Газы будут противник радикального движения ХАМАС Сами Насман (он будет отвечать за внутреннюю безопасность), экс-председатель Верховного суда Палестинской национальной администрации (ПНА) Аднан Абу Варда (в его зоне ответственности будет сфера юстиции) и бывший министр по делам предпринимательства и экономических прав ПНА Усама ас-Саадауи (будет заниматься жилищным строительством).

Согласно декларации, задача комитета заключается в восстановлении процесса оказания базовых жилищно-коммунальных услуг, восстановлении в Газе образования и здравоохранения. Комитету также предстоит возродить экономику анклава. В планах и работа над "реализацией права палестинцев на самоопределение".

Напомним, о завершении формирования Палестинского комитета управления Газой МИД Египта сообщил 14 января. Было издано совместное заявление посредников – Египта, Катара и Турции, в котором они выразили надежду, что создание комитета "поможет перейти ко второму этапу соглашения" о прекращении огня и поможет не допустить очередного витка эскалации. Руководить структурой будет палестинский политик Али Шаат, который ранее работал на высоких постах в ПНА и, как считается, обладает высокой квалификацией по восстановлению инфраструктуры.