В Армению отправят СПГ из РФ через территорию Азербайджана

Поставки российского СПГ начнутся из России в Армению по железным дорогам Азербайджана.

Армения в ближайшее время получит первую партию СПГ из России, которая будет доставлена через Азербайджан по железной дороге, информируют СМИ Армении.

Власти Армении начали прорабатывать новый маршрут в связи с затруднениями поставок из Ирана, а также с ограничениями движения через Верхний Ларс.

"Проблема будет решена очень скоро, так как импорт сжиженного газа в Армению начнется по железной дороге, а российский сжиженный газ очень скоро будет доставляться в Армению через территорию Азербайджана"

– пресс-секретарь Минэкономики Армении Лилит Шабоян

Шабоян не указала точную дату, однако заявила, что поставки начнутся "скоро".

Напомним, что в конце прошлого года через территорию Азербайджана начали поступать грузы в Армению. Армения получила первую партию зерновых, а также начала получать бензин и дизельное топливо из Азербайджана.