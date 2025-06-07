Армения наладит отношения с Оманом, Колумбией и Доминиканой

Депутаты армянского парламента планируют создать группы дружбы с Оманом, Колумбией и Доминиканой – такие предложения поступили в ходе контактов от парламентариев этих стран.

Глава постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям парламента Армении, депутат от правящей в стране партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян сегодня во время обсуждения законодательных инициатив заявил о необходимости создания "групп дружбы" с Оманом, Колумбией и Доминиканой.

"Армения начала довольно активный диалог с Оманом. В прошлом году страна открыла там постоянное посольство. Колумбийская сторона также заинтересована в укреплении межпарламентских связей"

- Саргис Ханданян

Что касается Доминиканы, на встрече парламентариев двух стран также обсуждалась идея создания такой группы, получившая одобрение доминиканских коллег, поведал глава комиссии, передает NEWS.am.

Члены комиссии провели оперативные обсуждения предложения, по итогам которых эти законодательные инициативы получили положительное заключение парламентской комиссии.