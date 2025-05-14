Вестник Кавказа

Армения изберет парламент в июне 2026 года

Армения изберет парламент в июне 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении заявили, что следующие парламентские выборы в стране состоятся 7 июня. Предыдущие выборы парламента республики прошли 20 июня 2021 года.

Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал дату следующих парламентских выборов в республике.

Политик заявил, что новые выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня 2026 года. Он уточнил, что до следующих выборов остался ровно год.

Стоит добавить, что предыдущие парламентские выборы в республике были досрочными. Они состоялись 20 июня 2021 года.

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