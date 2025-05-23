Почему Армения налаживает парламентские связи с Россией?

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко находится с визитом в Ереване. На встрече с главой парламента Армении Аленом Симоняном она заявила, что Москва рада возобновлению политического диалога с Ереваном на парламентском уровне.

Россия рада возобновлению политического диалога с Арменией на парламентском уровне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем армянского парламента Аленом Симоняном.

Она напомнила, что Москва заинтересована в развитии и расширении многопланового сотрудничества с Ереваном. История взаимоотношений двух стран основана на крепкой дружбе и близости традиций народов России и Армении, отметила Матвиенко.

"Сегодня мы естественные союзники. Мы партнеры стратегические"

- Валентина Матвиенко

Напомним, что глава Совфеда прибыла в Ереван накануне. Помимо встречи с Аленом Симоняном, ей предстоит открыть 39-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Армении, а также стать участником десятого российско-армянского межрегионального форума.

Зачем Армении нормализовать контакты с Москвой?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у армянских властей в настоящее время появился прочный мотив нормализовать политические связи с Россией, перевешивающий их евроатлантические устремления. "Если до того Ереван колебался между двумя геополитическими полюсами – Москвой и Западом – желая "переехать" в ЕС, но не получая достаточной финансовой поддержки европейцев, из-за чего ему приходилось сохранять минимально приличные контакты с Россией ради членства в ЕАЭС и российских рынков сбыта, то теперь на горизонте у команды Никола Пашиняна возникла задача, которую без оздоровления российско-армянских отношений никак не решить. Эта задача – победа на парламентских выборах", - прежде всего сказал он.

"До парламентских выборов остался год. Опросы пока что показывают победу правящей партии "Гражданский договор", но вместе с тем они демонстрируют и огромное количество неопределившихся наряду с сильным распылением голосов оппозиционно настроенных избирателей по десятку партий. Если оставить все как есть, Никол Пашинян рискует недосчитаться мандатов для своих депутатов – оппозиция может объединиться в блоки для прохождения семипроцентного избирательного барьера и перетянуть на свою сторону значительную часть "молчаливого большинства". Главная проблема здесь – пророссийский электорат. Голоса прозападных избирателей "Гражданскому договору" обеспечены, но их может оказаться недостаточно для победы на выборах, при этом с пророссийски настроенными гражданами активно работают националисты, начиная с лидеров нынешних националистических блоков в парламенте Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна", - обратил внимание Андрей Петров.

"В предвыборный год Никол Пашинян не может рисковать поляризацией общества по принципу "Вы с Россией или с Западом?", ведь тогда его политические враги легко организуют пророссийский электорат на протестное голосование против откровенно прозападного курса правительства. Пашиняну нужно настроить граждан на выбор по совершенно иному принципу "Вы за нормальную жизнь или за новую войну с Азербайджаном?", чтобы у Кочаряна и Саргсяна остались только голоса радикалов-националистов, а все неопределившиеся с выводом "ну мы все-таки за нормальную жизнь" отдали голоса "Гражданскому договору". Именно это диктует сейчас Еревану острую необходимость хотя бы формально возобновить обычные политические контакты с Москвой. Отсюда и визит Валентины Ивановны в Армению, где ее у трапа самолета с улыбкой и цветами встречал известный жесткой антироссийской риторикой спикер армянского парламента Ален Симонян", - пояснил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Стоит ожидать, что вплоть до парламентских выборов в российско-армянских отношениях будет продолжаться потепление со стороны Еревана. Российская сторона своей позиции не меняет, настаивая на полной нормализации связей и пересмотре внешней политики армянских властей в пользу здорового взаимодействия со своим естественным союзником. Команда Пашиняна будет использовать этот российский настрой в электоральных целях, убеждая армянских граждан, что никаких ошибок на внешнем контуре правительство не совершило, Россия остается надежным торговым партнером Армении и все связанные с северным соседом интересы населения республики защищены. Сами министры теперь будут говорить, что практических действий в плане "переезда" в ЕС нет (вчера об этом уже сказал глава МИД Арарат Мирзоян), а с Москвой у Еревана все лучше, чем когда-либо. Но это продлится только до выборов, а какой станет политика Армении после выборов, будет зависеть от их итогов", - заключил Андрей Петров.