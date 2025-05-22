Валентина Матвиенко прибыла в Ереван

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с делегацией прибыла в Ереван с официальным визитом, рассказала пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны. В частности, планируется беседа с председателем Национального собрания Аленом Симоняном"
- пресс-служба Совета Федерации
Планируется, что Матвиенко и Симонян вместе откроют 39-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Армении.
Глава Совфеда также станет участником десятого российско-армянского межрегионального форума.
Напомним, что ранее Ереван посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководителем внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном.