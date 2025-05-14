Как прошел визит Сергея Лаврова в Ереван?

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Ереван с двухдневным визитом вечером 20 мая на фоне существенного охлаждения двусторонних отношений. Накануне его визита антироссийские активисты организовали целую серию провокаций.

Армения не будет вступать в ЕС

В Ереване Лавров встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и главой внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном, который заверил, что Армения в ближайшее время не намерена вступать в ЕС. По данным Мирзояна, Ереван не подавал заявку на вступление в объединение и не ведет переговоры с Евросоюзом по вопросам присоединения к блоку.

На этом фоне мартовский законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС обрел значение политической акции в преддверии будущих парламентских выборов в 2026 году.

Предпосылок для вступления Армении в еврозону нет, как и каких-либо сигналов о стремлении Брюсселя в ближайшее десятилетие расширяться в сторону Южного Кавказа. Попытка разыграть европейскую карту - проверенная технология, благодаря которой правительство Пашиняна рассчитывает обеспечить явку избирателей в ходе будущего волеизъявления граждан по вопросам конституционной реформы.

Мирзоян заверил, Ереван стремится к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству с Москвой по всем направлениям. Между тем, по словам Лаврова, что Москва и Ереван преодолели период, когда им «не хватало откровений и взаимного доверия», и армянская политическая элита впредь будет воздерживаться от громких и демонстративных политических демаршей.

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Российское военное присутствие сохранится в Армении

Визиты подобного уровня предполагают урегулирование вопросов стратегического характера и не ограничиваются комплиментарными приемами. Вопрос о нахождении российских военных в Армении назрел давно. Почти год российские пограничники не охраняют армянскую государственную границу, а членство страны в ОДКБ заморожено. Уже заговорили о размещении своих войск стран НАТО в Армении, а в СМИ распространялась информация о переброске в страну части вооружения НАТО из ФРГ.

В ходе визита Лавров напомнил, что в 2025 году исполняется 30 лет с момента размещения российской военной базы в Гюмри, выступил за регулярные контакты между службами безопасности и участие Еревана в деятельности ОДКБ. Заявлений о перемещении российской 102-й военной базы не прозвучало.

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Россия поддержит модернизацию армянской энергетики

Вопрос строительства новой атомной электростанции активно обсуждается в Армении Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что «Росатом» предложил армянской стороне несколько вариантов реализации этого проекта. Сейчас Армения стоит перед выбором, который определит ее энергетическую безопасность на десятилетия вперед. Если экономической поддержки от Ирана ждать не придется, то Россия станет главным инвестором в армянскую энергетику. Решение не привлекать «Росатом» к энергетическим проектам в Армении может стать катализатором пересмотра различных аспектов экономического взаимодействия. В таком случае будет сложно поверить словам Мирзояна о стремлении Еревана к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству с Москвой по всем направлениям.