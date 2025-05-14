Лавров встретился с премьером и президентом Армении в Ереване

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Встречи состоялись во время визита российского дипломата в Ереван.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня в ходе визита в Ереван провел переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном, соответствующие сообщения опубликованы на сайте МИД РФ.

В ходе встречи с Пашиняном глава МИД РФ отметил совместное празднование Москвой и Ереваном 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Ценим Ваше личное присутствие на Параде на Красной площади и последовавших мероприятиях. Отметили, как в самой Армении отмечается эта дата: "Сад памяти", "Бессмертный полк" и десяток других мероприятий"

– Сергей Лавров

В ходе встречи с президентом РА Ваагном Хачатуряном российский министр передал ему привет от президента Владимира Путина.

"Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Владимировича Путина и выразить надежду, что вы одобрите полезные переговоры, которые мы здесь сегодня провели в развитие поручений, которые нам дали президент России и премьер-министр Армении"

– Сергей Лавров

Он напомнил, что в январе нынешнего года глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершил визит в Москву, в скором времени также состоится Форум регионов. Дипломат отметил значение того факта, что, невзирая на некоторые недопонимания, главы государств достигли договоренности о восстановлении российско-армянских контактов в полном объеме.

Лавров уточнил, что МИД выполняет данное поручение. Он также указал на то, что Москву и Ереван связывают отношения союзничества и стратегического партнерства, что проявилось, по его словам, в том числе и на сегодняшней пресс-конференции, где в ответ на весьма провокационные вопросы были подтверждены и Россией и Арменией союзничество и взаимная верность обязательствам.