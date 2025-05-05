Мирзоян: Армения хочет от России взаимовыгодного партнерства

Ереван ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Москвой, заявил сегодня на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Сотрудничество с Россией для Армении выгодно по всем направлениям, заявил сегодня в Ереване на встрече в расширенном составе с российской делегацией, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым его армянский коллега Арарат Мирзоян.

Между двумя странами продолжается взаимодействие по линии МИД - 20 марта в конструктивном ключе прошли очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами, был согласован новый двухлетний план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который будет подписан сегодня, отметил Мирзоян, передает Sputnik Армения.

Наблюдается заметная положительная динамика в развитии гуманитарного сотрудничества – так, в конце года в России пройдут Дни культуры Армении, которые будут способствовать дальнейшей активизации двусторонних связей.

"Нельзя недооценивать роль визитов и значимых мероприятий. Текущий год ими насыщен. Предстоящий визит Валентины Матвиенко пройдет на фоне юбилейного 10-го межрегионального форума, который станет еще одним важным элементом двусторонних отношений"

- Арарат Мирзоян

Армения ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Россией - Ереван заинтересован в углублении экономического сотрудничества, в работе межпарламентской комиссии и других совместных площадок.

Также развитию торгового потенциала страны даст мощный толчок торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, вступившее в силу 15 мая, добавил Мирзоян.