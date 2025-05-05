Сергей Лавров начал переговоры с Араратом Мирзояном в Ереване

В МИД Армении в Ереване проходит встреча в формате тет-а-тет министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

В Ереване начались переговоры глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран, передает Sputnik Армения.

В программе переговоров Лаврова и Мирзояна - предметный обмен мнениями по проблематике региональной безопасности, а также перспективам нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Также ожидается, что стороны подпишут План межмидовских консультаций на 2025-2026 годы.

В ходе своего визита в Армению Сергей Лавров выступит перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертами в Российско-Армянском университете, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.

Напомним, накануне вечером глава внешнеполитического ведомства России начал свой двухдневный рабочий визит в Армению. В рамках поездки он проведет ряд встреч высокого уровня - пообщается с коллегой Араратом Мирзояном, также у него запланированы переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.