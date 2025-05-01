Россия во вторник наведет порядок в отношениях с Арменией

Уже завтра руководитель российского внешнеполитического ведомства отправится с визитом в Армению. В ходе поездки он проведет ряд встреч с руководителями республики.

Во вторник, 20 мая, глава МИД России Сергей Лавров приедет с рабочим двухдневным визитом в Армению. Об этом сказано на сайте министерства.

В ходе поездки глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, а также с премьер-министром республики Николом Пашиняном и ее президентом Ваагном Хачатуряном.

"В повестке дня – обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН"

– МИД России

В министерстве отметили, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. В частности, стороны коснутся процессов нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Ожидается, что на этой встрече будет оформлен План межмидовских консультаций, рассчитанный на 2025 и 2026 годы.

Кроме того, в рамках поездки у российского министра запланировано выступление перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом. Оно состоится в Российско-Армянском университете. Помимо этого, Лавров намерен пообщаться соотечественниками в Русском доме.

"В Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон"

– внешнеполитическое ведомство РФ

Проблемы Москвы и Еревана

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, стоит ожидать, что визит Сергея Лаврова в Армению будет посвящен выяснению российской стороной реальной внешней политики Еревана. "Для России не составляет секрета, что правительство Никола Пашиняна взяло курс на военно-политическое сближение с Западом, ради чего оно сейчас ослабляет контакты с Москвой, в особенности в сфере безопасности. С другой стороны, хорошо известно и желание Еревана сохранить все экономические преференции членства в ЕАЭС, в первую очередь свободный доступ к российскому рынку. С какого-то момента эти два направления армянской политики станут несочетаемыми, но из публичной риторики армянского руководства не удается понять даже то, насколько эту несочетаемость осознают в самой Армении. Поэтому и нужен визит Сергея Лаврова: узнать в подробностях, что думает и что собирается делать официальный Ереван", – прежде всего сказал он.

"Россия видит, что прозападный курс властей Армении далек от успешности: команда Никола Пашиняна хочет от Запада слишком многого, а тот готов покупать армянскую лояльность только за очень небольшие деньги, каких не хватит ни на компенсацию потенциальной утраты экономических связей с Россией, ни на продолжение политики изоляционизма. Поэтому сейчас Москва усиливает дипломатическую работу с Ереваном – она заинтересована как в сохранении Армении на российской политической орбите, так и в полноценной стабилизации Южного Кавказа, куда входит заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией и открытие транспортных коммуникаций. В частности, России нужно продвинуть проект Зангезурского коридора, чтобы получить железнодорожный доступ к Турции через Азербайджан и Армению. Объективных выгод в ослаблении российско-армянских отношений у Еревана нет, и именно на этом сейчас построена армянская политика Москвы: на убеждении, что прозападный курс попросту ошибочен", – сообщил Андрей Петров.

"При этом специфика подхода правительства Пашиняна к внешней политике сужает дипломатические возможности Москвы. С точки зрения современного Еревана, Россия уже дала Армении максимум того, что она может дать, из чего делается вывод, что дополнительных выгод республике нужно искать не в развитии армяно-российских отношений, а в поисках новых внешнеполитических партнеров. Недаром Никол Пашинян и его приближенные регулярно подчеркивают, что они поддерживают стабильные крепкие связи Армении с Россией, но в то же время постоянно ездят в США и Евросоюз за западными преференциями. Так выглядит армянская версия многовекторной модели внешней политики: не равноправное сотрудничество со многими центрами силы (поскольку Армения почти ничего не может дать крупным государствам), а продажа лояльности многим центрам силы. Поэтому, если Сергей Лавров не предложит чего-то радикального – а он не предложит, антиазербайджанские устремления Армении Россия не поддерживает – в Ереване его примут, выслушают, но ничего в своем поведении не изменят", – заключил старший аналитик "Вестника Кавказа.