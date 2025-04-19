Вестник Кавказа

Армения не будет развивать отношения с Западом за счет России – Пашинян

Армения не будет развивать отношения с Западом за счет России – Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Ереван не намерен выстраивать отношения со странами Запада в ущерб связям с Москвой, заявил Никол Пашинян. По словам армянского премьера, страна будет соблюдать баланс.

Развитие отношений Армении с Западом не будет осуществляться за счет связей Москвы и Еревана, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом он ответил на вопрос депутата о реакции Запада на посещение Пашиняном Парада Победы 9 мая в Москве, которая, весьма вероятно, будет отрицательной.

По словам премьера, Армения выстраивает отношения с другими странами исходя из политики балансирования.

"И в основе этой политики никогда не было логики, что мы не будем посещать РФ, не будем углублять отношения с РФ или строить отношения за счет армяно-российских отношений"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства напомнил, что мероприятия в Москве, в которых он примет участие, посвящены Победе в Великой Отечественной войне. В то же время, подчеркнул он, в эти дни в российской столице будут рассматриваться и другие значимые вопросы, так что, уверен Пашинян, это возможность, которую нельзя упускать.

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