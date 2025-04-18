Пашинян подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Никол Пашинян заявил, что поедет в Москву на Парад Победы 9 мая. В марте в Кремле заявили, что премьер Армении принял приглашение Владимира Путина.

Армянский премьер Никол Пашинян подтвердил свой предстоящий визит в Россию, а также участие в Параде Победы в Москве 9 мая.

На вопрос журналиста о поездке в российскую столицу и участии в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в ВОВ, глава республиканского правительства ответил "да, поеду".

В марте пресс-служба Кремля заявила, что в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным Пашинян сказал, что приедет в мае в Москву, чтобы принять участие в юбилее Победы.