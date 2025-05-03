Лавров прилетел в Армению

Руководитель внешнеполитического ведомства России начинает свой визит в Армению. В рамках поездки он проведет ряд встреч высокого уровня.

Во вторник, 20 мая, глава МИД России прибыл с двухдневным рабочим визитом в Армению.

В ходе поездки Сергей Лавров пообщается с местным коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, у него запланированы переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Анонсируя визит, в МИД РФ подчеркнули, что он будет посвящен обсуждению широкого комплекса вопросов сотрудничества между двумя странами.

В министерстве также поведали, что Лавров намерен поговорить с руководителями республики о нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Напомним, предыдущий визит российского министра в столицу республики состоялся летом 2022 года.