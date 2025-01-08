Армения пообещала пока не закрывать российскую базу в Гюмри

Разговоров о выводе 102-ой военной базы России с территории Армении сейчас не ведется. Об этом сообщил спикер Национального собрания Ален Симонян.

Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории в Гюмри, заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян.

"Нету такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы"

- Ален Симонян

Ранее об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он уточнил, что российские военные находятся в стране на временной основе.

Напомним, что 102-я российская военная база размещена в Гюмри в Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года. Она должна проработать до 2044 года.

Подход Пашиняна к российской базе в Гюмри

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об истинном отношении правительства Никола Пашиняна к 102-й военной базе в Гюмри.

"В условиях фактически начавшегося разрыва стратегических отношений с Москвой Армении пока что важно сохранять видимость наличия связей с Россией в сфере обороны – до тех пор, пока она не наладит более тесное всестороннее сотрудничество с Западом. Так что время для заявлений о выводе российской военной базы из Армении еще не пришло", - прежде всего сказал он.

"Но это время почти наверняка настанет, процесс разрыва связей с Россией запущен и в значительной мере он не обратим. Армения вышла из ОДКБ де-факто, заморозив участие в любых мероприятиях ОДКБ, и не платит членские взносы. Армения переориентировалась с закупок российского оружия на закупку оружия западного производства, в том числе во Франции. Более того, в ряде судебных процессов, инициированных Пашиняном против высокопоставленных армянских военачальников, звучат обвинения в закупке якобы некачественного российского оружия", - отметил Игорь Коротченко.

"В целом в Армении есть тренд объяснять поражение в Карабахской войне исключительно российским фактором, включая несоответствие купленных российских вооружений тактико-техническим характеристикам. Разумеется, это абсолютная ложь, Москва поставляла Еревану всю номенклатуру вооружений в соответствии с обязательствами и условиями контракта. Разгрому Армении способствовали внутренние факторы – низкий профессиональный уровень как политического, так и военного руководства", - обратил внимание политический аналитик.

"Но при всем этом Пашиняну и его окружению не выгодно говорить о выводе российской военной базы в какой бы то ни было перспективе. Ведь за этим сразу же могут последовать меры экономического реагирования со стороны Москвы. Для Армении это будет крайне болезненно, учитывая, что рост российско-армянского товарооборота демонстрирует фантастические темпы и зарабатывает Армения сейчас в основном на санкциях, которые введены против России. Пока эта ситуация ей исключительно выгодна с точки зрения пополнения бюджета, Пашинян не станет рисковать", - продолжил главный редактор "Национальной обороны".

Когда Армения решится закрыть российскую базу в Гюмри?

Политический аналитик предложил дождаться дальнейших шагов Армении по укреплению контактов с Западом. "Мы видим, что российских пограничников Армения уже выводит. Из этого можно заключить, что когда-то наступит очередь и российских военных – это будет синхронизировано с развитием отношений Еревана с Западом. Один из сценариев – предложение членства Армении в ЕС, частью которого будет условие о закрытии российской военной базы. Конечно, Армению никогда не примут в Евросоюз, как и ряд других стран, но для армянского руководства вывод российских военных из Гюмри – это лишь вопрос времени", - подчеркнул он.

"Этого не случится только при каких-то принципиальных внутриполитических изменениях, но пока их вероятность крайне низка. Никол Пашинян пользуется устойчивой поддержкой большинства армянского общества. Попытки оппозиции раскачать ситуацию и продемонстрировать силу пока что безрезультатны. Впереди, очевидно, новые парламентские выборы, на которых, скорее всего, Пашинян подтвердит лидерство вместе со своей партией, и это развяжет ему руки для дальнейших решений", - заключил Игорь Коротченко.