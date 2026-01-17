Интернет может вернуться в Иран сегодня или к пятнице

Власти Ирана назвали возможные сроки полного восстановления работы интернета в стране. Полноценный доступ во всемирную сеть жители ИРИ смогут получить, возможно, уже сегодня.

Выход в интернет в Иране будет возможен в ближайшие дни, вплоть до сегодняшнего, такие сроки озвучил вице-президент ИРИ по науке и технологиям Хосейн Афшин.

"Интернет может быть восстановлен уже сегодня, либо завтра, либо к концу недели (по иранскому календарю, по западному – к пятнице 23 января — ред.)"

– Хосейн Афшин

Напомним, ранее сегодня, после того, как в течение 11 дней в Иране отсутствовал интернет, президент страны Масуд Пезешкиан попросил возвратить жителям ИРИ доступ во "всемирную паутину", чтобы дать возможность вести онлайн-торговлю и активизировать коммуникации. С соответствующей рекомендацией он обратился к секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.