Крещение 2026: названы места для купаний в Кабардино-Балкарии

Несколько мест для крещенских купаний создано в Кабардино-Балкарии к одному из главных христианских праздников, который наступит уже через несколько часов, – Крещению Господню.

Христиане смогут совершить крещенские купания в нескольких специально оборудованных местах в разных районах Кабардино-Балкарии, их назвали в Нальчикском благочинии Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви.

По словам благочинного Нальчикского округа епархии Валентина Бобылева, купель подготовлена в соборе Симеона Столпника в столице КБР, там будет проводиться организованное купание.

"Но, конечно, ежегодно православные также самостоятельно посещают и другие водоемы, есть даже те, кто купается в реке Нальчик"

– Валентин Бобылев

Кроме того, купели установлены в храме в городе Прохладном, в церкви селения Благовещенка и в его же канале. Совершить обряд можно и в храме Александра Невского в станице Александровской Майского района, передает ТАСС.

В МЧС КБР заверили, что спасатели будут дежурить на объектах, где организованы крещенские купания, пишет ТАСС.

Напомним, что Крещение в 2026 году, как и каждый год, отмечается 19 января. На 18 января выпадает Крещенский Сочельник.