Место для крещенских купаний разрушили вандалы на Ставрополье

ЧП произошло в преддверии праздника Крещения в Невинномысске. Неизвестные злоумышленники устроили разгром в месте, заранее подготовленном для купаний.

Вандалы устроили разгром в месте для крещенских купаний в Невинномысске (Ставропольский край), рассказал глава города Михаил Миненков.

Он подчеркнул, что подобных происшествий в Невинномысске ранее не фиксировалось.

"Мы всем городом готовимся к одному из самых почитаемых православных праздников - Крещению Господню. Но сегодня столкнулись с фактом вопиющего, дикого вандализма. Неизвестные лица разрушили подготовленное место для крещенских купаний на слиянии рек Кубань и Большой Зеленчук"

– Михаил Миненков

Градоначальник уточнил, что неизвестные вандалы разнесли бревна и спилы, поставленные у костра для того, чтобы совершившие обряд люди могли посидеть и согреться. Кроме того, бревна они закинули в купели, предназначенные для купания.

Миненков заверил, что представители муниципалитета, занимающиеся благоустройством, уже устраняют последствия действий вандалов, чтобы ничего не помешало проведению купаний. Власти же, по его словам, примут все меры для обеспечения безопасности на мероприятии.

В краевом ГУ МВД заявили, что подозреваемых в преступлении уже разыскивают.

Напомним, что праздник Крещения Русская православная церковь отмечает каждый год 19 декабря. А 18 декабря празднуется Крещенский Сочельник.