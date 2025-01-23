Крещение 2026: что за праздник, когда и что нужно делать?

Крещение - яркий и важный православный праздник, отмеченный одной удивительной традицией - купанием в водоемах - при любых погодных условиях. Что за праздник Крещение, когда и как его отмечают и почему в этот день купаются в проруби - рассказываем в нашем материале.

Когда Крещение в 2026 году?

В 2026 году Крещение верующие отметят 19 января. Эту дату можно запомнить: Крещение - праздник непереходящий, так в церковной терминологии называют праздники, которые всегда в один и тот же день. В этом году Крещение выпадает на понедельник, а Крещенский сочельник - на воскресенье. Сам праздник Крещения, то есть 19 января, выходным днем не будет. Православные, католики и армянская церковь - все отмечают Крещение в январе: католики и другие западно-христианские церкви - в первое воскресенье после 6 января, а армянская церковь - 6 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что за праздник Крещение?

В православии Крещение - один из 12 самых главных праздников в году. Крещение отмечается через день после Святок — 12-дневного периода торжества и радости, установленного церковью в связи с рождением Иисуса Христа. История праздника связана с важнейшим событием из жизни Спасителя - Его Крещением в реке Иордан, которое совершил Иоанн Креститель. Произошло Крещение примерно 28-29 году н.э., и описывают его все четыре евангелиста. После того как Иисус Христос вошел в воду, на него снизошел Святой Дух в образе голубя: так Господь подтвердил, что Иисус Христос - Сын Божий. Поскольку в день Крещения явился Бог, этот праздник также называют Богоявлением.

Значение праздника Крещения

Купание Христа в Иордане стало символом очищения, искупления и преобразования, которые Иисус Христос даровал человечеству своим появлением. Отмечая Крещение сегодня, мы чествуем Христа, которого Господь отправил к людям ради их спасения, а также славим самого Бога, который явился миру в этот день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Крещение зимой?

Сейчас Крещение - один из православных и в целом христианских праздников, который почти утратил какую-либо связь с язычеством. Однако изначально его дата, выпадающая в разных церквях на начало-середину января и в том числе на 19 января была установлена не случайно: она перекрывала дату поклонения языческим божествам, которое совершалось в конце декабря-начале января и было приурочено ко дню зимнего солнцестояния.

Что такое Крещенский сочельник?

Крещенский сочельник - это день накануне Крещения. В 2026 году он выпадает на воскресенье 18 января. В церковной традиции Крещенский сочельник или Навечерие Крещения - постный день. Традиционно в этот день готовят постное сочиво из злаков с маком и мёдом. В церкви после утренней литургии начинают освящать воду, этот обряд повторяют несколько раз в течение дня. Вечером в Крещенский сочельник идут в храм на крещенскую службу. Обычно служба, которая называется Всенощное бдение и по торжественности и обрядности напоминает службу в ночь на Пасху, начинается в 17:00 и длится два часа.

Что нужно делать на Крещение?

Верующие в праздник Крещения стараются сходить на службу в храм и набрать святой воды, которая, как и в день накануне, освещается после утренней литургии. После службы многие отправляются к водоёмам, чтобы совершить крещенское купание, смысл которого в том, чтобы смыть с себя грехи и символически отметить тем самым начало новой жизни. Также в день Крещения помогают тем, кто нуждается, стараются не сквернословить и не ругаться.

Что нельзя делать в Крещение?

Церковных запретов в день Крещения нет: в праздник можно работать, в том числе и по дому, а также заниматься бытовыми делами. Единственное, к чему церковь относится с крайним неодобрением, это гадания. Ни в Крещенский сочельник, ни в Крещение верующим гадать не стоит, поскольку эта практика считается противоречащей православной вере. Из народных запретов сохранился отказ от стирки в день Крещения с тем, чтобы не осквернять воду грязным бельём.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем окунаться в прорубь на Крещение?

Когда именно сформировалась традиция крещенских купаний, в том числе и в проруби, доподлинно неизвестно. Однако русские этнографы её относят к XVI-XVIII векам. Как и сегодня, традиция, которой несколько сотен лет, связана с желанием очиститься от грехов и пороков, а также укрепить здоровье, ведь, согласно поверью, во всех водоёмах вода в день Крещения становится святой, а значит целебной. Сегодня крещенские купания начинаются в ночь с 18 на 19 января и продолжаются до вечера 19 января.

Как купаться на Крещение?

Чтобы купание на Крещение прошло безопасно, нужно придерживаться простых правил, которые, тем мне менее, крайне важны:

перед купанием нужно перекусить, но ни в коем случае не употреблять алкоголь; купаться нужно только в отведённых для этого местах, желательно там, где есть спасатели; перед заходом в ледяную воду нужно обязательно размяться; погружаться с головой опасно, лучше ограничиться уровнем воды по шею; долго находится в холодной воде опасно; купание должно быть быстрым и контролируемым; после выхода из воды нужно растереться полотенцем и надеть сухую, теплую одежду.

ВАЖНО: для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в ледяной воде чрезвычайно опасно. Также не стоит погружаться в воду на Крещение тем, у кого ОРВИ, грипп, проблемы с почками и другие заболевания.

Приметы и поверья на Крещение