Крещение 2026: открытки, когда праздник, Крещенский Сочельник, поздравления

Наступает Крещение Господне, или Богоявление. Расскажем, когда этот праздник и когда крещенские купания, что такое Крещенский Сочельник. Представим красивые открытки и поздравления с Крещением 2026.

Праздник Крещения – один из самых важных в православии: он относится к числу двунадесятых праздников, то есть 12 наиболее значимых после Пасхи. Иначе оно называется Богоявление: именно в этот день явилась Пресвятая Троица.

Открытки с Крещением Господним

В этот светлый и радостный праздник принято поздравлять с Крещением родных и близких. Особенно рады поздравлению будут воцерковленные люди.

Чтобы поздравить с Крещением, можно использовать открытку – как традиционную, на бумаге, которую можно подарить лично или отправить по почте, так и электронную: ее удобно послать по электронной почте или в каком-либо мессенджере.

Красивые картинки для поздравления можно найти и скачать на специальных ресурсах в интернете или в публикациях СМИ, посвященных празднику Крещения, в том числе – и в этом материале.

Когда Крещение 2026?

Какого числа отмечают Крещение Господне? Праздник этот относится к числу непереходящих, то есть дата его остается одной и той же каждый год. Не стал исключением и 2026 год: в этом году Крещение, как и всегда, приходится на 19 января (6 января по старому стилю). На сей раз оно будет отмечаться в понедельник.

Крещенский сочельник

День, предшествующий Крещению, называется Крещенский Сочельник. Он каждый год выпадает на 18 января.

В сочельник верующие готовятся к великому празднику, который наступит на следующий день. Соблюдается строгий пост – нельзя есть до освящения воды. Обязательно готовится сочиво – постное блюдо из крупы и сухофруктов.

В Сочельник желательно посетить богослужение, которое в этот день проходит по особым правилам. Вечером в храмах также проходит первое освящение воды – второй раз водосвятие состоится уже 19 января, в сам праздник Крещения.

Главное, что нужно сделать в Сочельник, – подготовить тело и мысли к великому празднику, который наступит на следующий день.

Почему Крещение празднуют 19 января?

Праздник Крещения имеет и другое название – Богоявление. В этот день Иисус Христос отправился к реке Иордан, где пророк Иоанн Креститель (или Предтеча), ранее предсказавший появление Спасителя, крестил его.

Как только было совершено крещение, раскрылись небеса и появился Дух Божий в виде голубя, раздался голос, произнесший "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение". Таким образом перед верующими явилась Пресвятая Троица: Бог Отец (голос), Бог Сын (Иисус) и Святой Дух (птица).

Поздравление с Крещением

Крещение Господне – прекрасный повод тепло поздравить родных и близких. Текст такого поздравления можно найти в интернете, а можно придумать самому, чтобы своими словами поздравить тех, кто дорог.

Поздравляю со светлым праздником Крещения! Желаю, чтобы в этот радостный день ваши сердце и помыслы очистились и стали прозрачны, как капля святой воды! Счастья, мира, семейного тепла и радостей!

С Крещением Господним! Пусть святая вода унесет с собой все беды и печали! Пусть вера служит опорой, надежда помогает добиваться целей, а любовь освещает путь! Будьте счастливы!

С праздником Крещения Господня! Желаю самого крепкого здоровья, семейного счастья, земных благ! Чтобы близкие все были рядом и чтобы все у вас было хорошо! Да хранит вас Господь!

Вот и наступил светлый праздник Крещения! Пусть в этот радостный день и не только в душе царят мир и покой, в доме – уют и гармония, на работе – успех и удача! Никогда не сдавайтесь и не унывайте, ведь уныние – тяжкий грех! Все будет хорошо!

Крещенские купания 2026 – когда купаются на Крещение?

Традиция Крещенских купаний сравнительно нова, ей всего несколько столетий. Ее возникновение связано с главной святыней праздника – святой водой.

Воду в храмах и водоемах освящают дважды, в Крещенский Сочельник и в сам день Крещения. Более того, считается, что в Крещение святой становится вся вода, которая есть в природе, и если набрать в это время воду из любого источника, то она также будет святой.

Купания на Крещение проходят дважды: в ночь с 18 на 19 января, и потом в полдень 19 января. В последние годы в России обычно обустраивают специальные места для купаний на Крещение – делают иордани (проруби) на озерах и реках или устанавливают купели.

Стоит отметить, что крещенские купания не относятся к числу обрядов, обязательных для верующих. Совершать их рекомендуется только абсолютно здоровым людям.