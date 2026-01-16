Вестник Кавказа

Аракчи не дадут выступить на форуме в Давосе

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Руководство форума в Давосе отменило выступление главы иранского МИД. Оно должно было состояться во вторник.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не сможет выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Решение об отмене выступления иранского министра приняло руководство форума.

Согласно официальной программе, выступление руководителя внешнеполитического ведомства Исламской Республики должно было состояться во второй половине дня 20 января, однако сегодня имя Аракчи исчезло из списка спикеров, представленного на портале форума.

Организаторы подтвердили, что глава МИД ИРИ не будет в Давосе.

В ведомстве отметили, что Аракчи получил приглашение на мероприятие прошлой осенью, однако из-за жертв протестов в Иране присутствие иранского правительства на форуме нецелесообразно.

