Реестр пострадавших от дождей при капремонте домов создадут на Ставрополье

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края вплотную занялись проблемой несвоевременного капремонта, в результате которого крыши ремонтируемых домов текут из-за осадков.

Особый реестр домов, получивших ущерб в результате осадков во время капремонта крыш, запустят на Ставрополье, рассказали в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

Соответствующее поручение, отмечается в сообщении, дал губернатор Владимир Владимиров.

"Его актуальность проверят главы территорий, чтобы не упустить ни одного случая" 

– пресс-служба

Ранее Владимиров получил обращения от жителей Ставрополья, квартиры которых были повреждены указанным образом. По окончании ремонта им выдадут компенсации.

Губернатор заявил, что в дальнейшем необходимо учитывать сезонность ремонтных работ. 

"Обеспечьте заключение контрактов на ремонт крыш с подрядными организациями до 1 июня"

– Владимир Владимиров

