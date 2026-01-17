Производительность труда в Северной Осетии увеличилась почти на 50%

Благодаря внедрению бережливых технологий, индустриальный сектор, пищевая отрасль, а также логистические и сервисные компании смогли увеличить производительность труда на 47%.

Предприятия Северной Осетии, внедрившие бережливые технологии, повысили производительность труда на 47%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и инвестиций.

Реализация программы федерального проекта "Производительность труда" привела к значимым результатам. По итогам работы на семи предприятиях был зафиксирован рост производительности на 47%. Параллельно удалось оптимизировать внутренние процессы: их продолжительность снизилась на 39%, а объем незавершенного производства уменьшился на 32%.

Внедрение бережливых методов помогает предприятиям республики увеличивать производительность без привлечения дополнительных средств, отметили в министерстве промышленности и инвестиций Северной Осетии.

С 2023 года, когда республика присоединилась к программе, сотни работников предприятий при поддержке федеральных экспертов осваивали новые подходы к анализу производства, учась идентифицировать и минимизировать скрытые потери.

Принципы бережливого производства нашли применение в различных отраслях республики: от пищевой промышленности и сферы услуг до промышленных предприятий и логистических компаний.